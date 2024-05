Heute : 15. Mai 2024 : Kundgebung vor dem Bauausschuß zum Walderhalt im Dietenbach/Freiburg

Das Aktionsbündnis Hände weg vom Dietenbach ruft heute für 15:30 Uhr zu einer Kundgebung für den Walderhalt am Dietenbach auf - Vor der Sitzung des Bauausschusses - am Rathausplatz.

Es geht in dem Interview mit Christian vom Bündnis um Folgendes:

-Was passiert da heute ( zwischen Gemeinderat und Bauausschuß)

- was ist der Skandal

- was wird nicht bedacht

- welche Einwände werden nicht geprüft

- welche konstruktiven Vorschläge nicht aufgegriffen.

- wie ist die Situation (Artenschutz und drohende Baumrodung)

- warum sollen möglichst viele auf die Kundgebung kommen?

s.g.