Die Vertreibung der Waldkindergarten aus dem Langmattenwald: Zukunft mit Lärm und Erschütterungen auf Freiburger Großbaustelle?

Ein Drittel des Klimaschutzwald Langmatten auf Dietenbach soll vernichtet werden. Über 2ha der 4,4 ha sind in der rabiaten Rodung- und Verschnitzelungsaktion seit dem 7.12.24 hat die PG Dietenbach schon geschafft.

Neben den Habitaten für über 20 hoch heschützte Tierarten und Uralt Bäumen sind neben den Waldhaus Aktivisti aber auch Menschen in das Exil vertrieben woprden. Zwei Waldkindergarten-Gruppen und eine Waldkindergarten Krippengruppe, ihre Erzieher und Auszubildenden mussten in das Exil für den Ökozid. Rundum 50 Personen. Wie die PG Dietenbach diese Vertreibung in Zelte der Jungendfeuerwehr in den Waldseilgarten über die Station Kirchen Asyl organisierte, welche Versprechen gemacht wurden, darüber sprachen wir mit Angelika, die schon kurz auf der Kundgebung bei der Sturmschneise zum Klimawald - Overkill am 14.12.24 gesprochen hatte.

Das Gespräch fand am Montag 16.12.24 statt - Zwei Tage vor der vorerst abschließenden Waldrodungs-Zerstörung am Mittwoch,18.12.24 und Donnerstag, 19.12.2024