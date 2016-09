32 Personen nach Albanien abgeschoben

Am Freitag, den 23. September, wurden 32 Menschen aus Baden-Württemberg in die albanische Hauptstadt Tirana abgeschoben. Das erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage von Radio Dreyeckland. Darunter waren auch sieben Kinder unter 14 Jahren. Eine betroffene Person gehört der Minderheit der Roma an. Sieben Personen wurden aus sogenannten Erstaufnahmestellen abgeschoben. Aus Freiburg wurde diesmal niemand abgeschoben. Das Freiburgeer Forum aktiv gegen Ausgrenzung veröffentlichte allerdings in einer aktuellen Pressemitteilung, dass vergangenen Freitag, den 16. September, eine alleinstehende Frau aus Freiburg in den Kosovo abgeschoben wurde.

Laut Aktion Bleiberecht findet die nächste Abschiebung am 29.9. statt, dann in den Kosovo. Am 17.10. steht wieder die nächste Abschiebung nach Albanien an.