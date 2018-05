Sammelabschiebung nach Albanien

Am Montag den 7. Mai wurden 19 Menschen vom Baden-Airpark nach Tirana (Albanien) abgeschoben. Normalerweise gibt das Regierungspräsidium Karslruhe an, eine deutlich höhere Zahl an Flüchtlingen für die Abschiebung vorgesehen zu haben. Dieses Mal erklärte das RP gegenüber RDL allerdings auch 19 Personen eingeplant zu haben. 6 Betroffene waren in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, 2 Personen im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. 5 der Abgeschobenen sind laut Regierungspräsidium Karlsruhe KInder bis 14 Jahren. Die nächste Sammelabschiebung in den Balkan aus Baden-Württemberg findet laut Aktion Bleiberecht am Montag den 14. Mai statt. Ziel des Fluges wird dann der Kosovo sein. (FK)