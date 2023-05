Hexennacht im Grün

Der aka zeigte Filme im Fenster, die FAU schenkte Solischnaps aus, der Kyosk machte wie üblich das Geschäft des Jahres in der Nacht auf den 1. Mai mit Bierverkauf, Beats und Lichtershow. Beim CCCFR gabs Cocktails, der Antifaschistische Jugendtreff buk Pizzen im Akkord, der große Gretherinnenhof beherbergte Band auf der eigens dafür aufgebauten Bühne und den obligatorischen Bierstand. 1:00 WCs, Pissrinne, Müll und Pfandstationen waren vorbildlich groß ausgeschrieben. Die Gastrobetriebe quollen über vor Menschen; überall war Geschiebe und Gedränge; Lärmquellen waren nicht nur der Kyosk mit der üblichen Tanzmusik - vom Adlerpark dröhnte Hip Hop, vom Grether live-Musik und auch einige Anwohner*innen hatten die Anlage aufgedreht, die Fenster geöffnet und die Gewerkschaftsflagge herausgehängt. 0:32 Später am Abend kam auch noch die feministische take back the night Demo an, es wurden Feuerwerkskörper gezündet und ein Transpi gegen das Pariarchat im Adlerpark aufgehängt. Die Polizei war in diesem Jahr ungewöhnlich zurückhaltend. Bis zuletzt wurden von keinen gewalttätigen Übergriffen berichtet und ab 2 Uhr nachts das Chaos beseitigt und die Straße gefegt.