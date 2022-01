Historischer Streik in den Schulen gegen Chaosbedingungen in der Coronapandemie und mangelnden Gesundheitsschutz

In Deutschland gibt es größere Proteste in Zusammenhang mit der Politik in der Corona-Pandemie fast ausschließlich aus dem coronavermlosenden Spektrum. Auch zahlreiche Nazis sind für alle wahrnehmbar vorne mit dabei. Zero Covid Proteste, die einen solidarischen shutdown, inklusive des Runterfahrens der Wirtschaft einfordern fallen zahlenmäßig klein aus. In Frankreich unterscheidet sich die Protestlandschaft deutlich. Am Donnerstag fanden große Proteste und Streiks gegen die Chaosbedingungen im Schulwesen und für Gesundheitsschutz für alle Betroffene in der Pandemie-statt. Über den schon im Vorfeld als „historisch“ bezeichneten Streik im Schulwesen haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid gesprochen.