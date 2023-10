"Ich sehe im Klassismus Begriff eine Chance auch generelle Fragen über soziale Ungleichheit, zu Armut, zu Reichtum und in was für einer Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, zu stellen"

Auf dem Fachtag Klassismus referierte Tariq Mian zu Ungleichheiten im Bildungssystem.

Radio Dreyeckland sprach im Anschluss mit ihm darüber wie er den Fachtag wahrgenommen hat und was der an dem Tag vermitteln wollte.



Der Fachtag richtete sich an Menschen aus der Bildung, der Sozialen Arbeit, Pädagog*innen, Medienschaffende, zivilgesellschaftlich Engagierte, Aktivist*innen und Menschen aus Politik und Verwaltung.

Es handelte sich um eine Veranstaltung der Partnerschaft für Demokratie Freiburg und des iz3w. Gefördert durch das Bundesprogramm "Demokratie leben!"

https://www.iz3w.org/aktuell/fachtag-armut-klassismus-gleiche-chance-fue...