Gleiche Chancen für alle?

Bei einem Fachtag (offen für alle Interessierten!) wird es um das Thema "Klassismus" gehen. Das hört sich an wie die sprachliche Mischung aus "Klasse" und "Rassismus" und ist das auch. Ausgehend von der Erfahrung schwarzer Frauen in den USA hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass gegenüber armen Menschen ganz ähnliche Ausgrenzungsmechanismen praktiziert werden wie bei rassistischer Ausgrenzung. Der nur ökonomische Blick auf Armut ist da an manchen Stellen blind, weil er z. B. nur ungenügend erklären kann, warum es Kinder aus der Unterschicht kaum schaffen auf der Leiter der Bildung hoch zu klettern. Andererseits könnte die Konzentration auf die individuelle Wahrnehmung zu Lasten kollektiver Strategien gehen, zumindest in der Theorie. Radio Dreyeckland sprach mit Kathi King von der Informationszentrum 3. Welt (iz3w), das Mitveranstalter des Fachtages ist.

Mittwoch 18. 10 23; 9:30-16:30

Uhlandstr. 2 (Haus der Jugend)

Freiburg

Anmeldung: https://pfd-freiburg.de/

Sarah Schnitzler wird in die Thematik einführen, Tú Qùynh-Nhu Nguyễn spricht darüber, was Klassismus mit Herkunft zu tun hat, Tariq Mian wirft einen Blick auf das Bildungssystem, der Anwalt Roland Rosenow klärt über das Sozialrecht auf und Werner Altmann sagt, wie man solidarisch bei Amtsgängen begleitet.

Der Fachtag richtet sich an Menschen aus der Bildung, der Sozialen Arbeit, Pädagog*innen, Medienschaffende, zivilgesellschaftlich Engagierte, Aktivist*innen und Menschen aus Politik und Verwaltung.

jk