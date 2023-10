Nach 'unten' treten, nach oben streben...!? Wie Klassismus soziale Spaltung produziert

In Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit, verschärft durch Pandemie und Inflation, spüren immer mehr Menschen am eigenen Leib, was es bedeutet, aufgrund fehlender Ressourcen nicht dazuzugehören, nicht teilhaben zu können, sich ausgegrenzt zu fühlen.

Das Informationszentrum 3. Welt hat zusammen mit der Partnerschaft für Demokratie Freiburg einen Fachtag zum Thema Klassismus organisiert.



Die Politische Bildung hat sich des Themas schon seit längerem angenommen, denn es zieht sich durch fast alle Lebensbereiche, doch ist häufig auch unsichtbar. Deshalb heißt es: Sensibilisieren. Doch ist damit schon genug getan, ein größeres Bewusstsein für eine Diskriminierungsform zu schaffen? Geht es nicht auch darum, ihre Ursachen, also die soziale Ungleichheit, zu bekämpfen? Und wie sind wir selbst durch unsere Herkunft darin verstrickt? Wie können wir Betroffene unterstützen? Diesen Fragen wurde auf dem Fachtag nachgegangen.

Im Fokus waren dabei besonders die Themen Herkunft, Bildung und das Sozialsystem.

Dafür haben die Organisator*innen mehrere Referent*innen eingeladen, die in Vorträgen und Workshops über die verschiedenen Aspekte des Klassismus aufklärten und gemeinsam mit den Teilnehmer*innen Analysen und Handlungsoptionen entwickelten und zur Reflektion anregten.



https://www.iz3w.org/aktuell/fachtag-armut-klassismus-gleiche-chance-fue...