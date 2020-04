"Ihre Biographien lesen sich wie spannende Romane aus bewegten Zeiten"

Weder in Schulbüchern noch in den Konzerthallen sind sie besonders präsent. Dabei waren es viele und einflussreiche Komponistinnen, die seit mindestens 400 Jahren die Welt der klassischen Musik prägten. Das Zentrum für Kultur und Medien Karlsruhe (ZKM) stellt in den nächsten 4 Wochen das Leben, den Widerstand und die Werke von diesen starken Persönlichkeiten vor. Jeden Werktag wird es um 18:00 entweder Interviews, Konzerte und Beiträge weiterer Art auf der Webseite https://zkm.de/de geben. Das gesamte Programm ist kostenfrei und aufgrund der aktuellen Situation nur digital abrufbar.

Der Startschuss fiel gestern in Form des Films "Komponistinnen" von Kyra Steckeweh und Tim van Beveren, der noch bis zum 7. April 17:00 Uhr einsehbar ist. Anschließend fand in einem Livestream eine Diskussion mit den FilmemacherInnen und dem Initiator des Rahmenprogramms Peter Weibel statt. Mithilfe der Kuratorinnen Lisa Bensel und Dominique Theise möchte er bis zum 1. Mai zu einer Reise durch die Geschichte der weiblichen, klassischen Musik und ihren Vertreterinnen einladen. Diese Reise beginnt schon im 17. Jahrhundert mit La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina von Francesca Caccini, der frühesten noch erhalten Oper aus der Feder einer Frau und wird heute fortgeführt von zeitgenössischen Komponistinnen wie Olga Neuwirth, Rebecca Saunders und Adriana Hölszky.