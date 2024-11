Im Werden - die neue Weltklasse. Heftvorstellung iz3w

Das Informationszentrum 3. Welt hat wieder ein besonders themenschweres Heft herausgebracht, diesmal mit dem Dossier: Klasse. Im Gespräch mit Winni und Anuk erfahren wir was Klassen und Kasten mit der Latrinenreinigung in Indien zu tun haben, dass es im kommunistischen China weiterhin eine Klassengesellschaft gibt und wie eine Arbeitsmigration aus der ganzen Welt die deutsche Altenpflege am Laufen und möglichst billig hält. Andiskutiert wird auch der Begriff der Klasse und wohin er heute noch passt. Schließlich werfen wir noch einen Blick auf zwei Artikel zum Völkermord in Ruanda und was der deutsche Staat vorher wusste oder nicht wissen wollte und wie eine von den deutschen Kolonialherren in Ruanda herbeiphantasierte ethnisch-rassistische Aufteilung der Gesellschaft Ruandas in die Vorgeschichte des Völkermordes von 1994 führte.

Viele interessante Artikel in dem gelungenen Heft, wie zum Widerstand gegen den Kettensägen-Liberalismus in Argentinien, über die Ausbreitung rechter Ideologie gerade am unteren Ende der sozialen Hierarchie in Italien und vieles mehr mussten wir leider in der Besprechung weglassen. Es steht aber im Heft.

jk