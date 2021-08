Incubus Succubus | Bandportrait - Aleah | 11. August 2021 | 23 - 0:00 Uhr

Julia Liane Stanbridge, geboren am 1. Juli 1976 in Kapstadt, besser bekannt als Aleah, war eine südafrikanische Singer-Songwriterin wohnhaft in Schweden, wo sie bis zu ihrem plötzlichen Tod lebte. 2009 gründete sie zusammen mit dem finnischen Gitarristen Juha Raivio die Death/Doom-inspirierte Band Trees of Eternity. Aleah wurde im Rock- und Metal-Genre durch ihre Kollaborationen mit Swallow the Sun und Amorphis bekannt.

Nach tapferem Kampf gegen den Krebs verstarb Aleah am 18. April 2016 in Schweden. Nach ihrem Tod lösten sich Trees Of Eternity auf. Posthum hat Juha Raivio, der auch der Lebenspartner von Aleah war, ein Soloalbum seiner Lebensgefährtin mit Aufnahmen aus den Jahren 2006 und 2007 veröffentlicht. Er hat hier ein Album verwirklicht, das eine Ode an seine Geliebte ist und zugleich den Geist seiner Liebe zu Aleah weiterleben lässt. Aleah erhält so nach ihrem Tod ihr eigenes Album, welches sie zu Lebzeiten immer veröffentlichen wollte.

Interpret Album Titel Aleah Aleah My Will (Acoustic) Trees of Eternity Hour of the Nightingale A Million Tears Aleah Aleah Anam (Soul of the Earth 2006) Swallow the Sun Emerald Forest and the Blackbird Labyrinth of London (Horror Pt. IV) Aleah Aleah Kingdom of Dreams (2002) Trees of Eternity Hour of the Nightingale My Requiem Aleah Aleah For You (2005) Swallow The Sun New Moon Lights On The Lake (Horror Pt. III)