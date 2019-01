Incubus Succubus | Playlist | 09. Januar 2019 | 22 - 23:00 Uhr

Nachdem THE JOY FORMIDABLE zwischenzeitlich Major-Luft schnupperten, genießen sie ihre wiedergewonnene kreative Freiheit wieder uneingeschränkt und erleben ihren vorläufigen Zenit. Dieser hält auf "Aaarth" an, einem Album, mit dem das Trio stets am Limit ihrer Möglichkeiten agiert, aber dennoch die Kontrolle über die Musik behält. THE JOY FORMIDABLE wirken nicht mehr bemüht, das nächste große Pop-Ding zu sein, sondern experimentieren mit Wonne und verlieren ihre Zugänglichkeit trotzdem nicht. Das Prinzip, den Hörer immer wieder in die Irre zu führen, wenn er glaubt, einen eigentlich schlichten Pop Song zu hören, scheint dem Trio in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. "Aaarth" ist Rock 'n' Roll im ursprünglichen Sinn, aber mit avantgardistischen Neigungen, die THE JOY FORMIDABLE zum ultimativen Crossover zwischen Poprock für die Massen und Prog machen. Setzte die Formation früher vor allem auf die Gegensätze Laut und Leise, ist mit der Zeit immer wichtiger geworden, was einen zeitlos guten Song in erster Linie ausmacht: Melodien. D‘accord, Pippi.

Interpret Album Titel Alien Sex Fiend Possessed Possessed (Intro) Alien Sex Fiend Possessed Shit's Coming Down Alien Sex Fiend Possessed Ghost in the Machine The Dark Red Seed Becomes Awake Awakening Burning Image Burning Image Nightmares Burning Image Burning Image You've Changed Aes Dana Aftermath #05 The Joy Formidable Aaarth Caught on a Breeze The Joy Formidable Aaarth Go Loving Death And The Maiden Wisteria Duchess Death And The Maiden Wisteria Everything is Stressful