Insorgiamo! - Arbeiter/innen des multinationalen Automobilteileherstellers GKN leisten Widerstand gegen Fabrikschließung und sofortige Kündigung

Am Freitag, den 09. Juli 2021, kündigte der multinationale Automobilteilehersteller GKN über Nacht die sofortige Schließung des Standortes in Campi Bisenzio, Italien, an. Die Belegschaft der in der Nähe von Florenz liegenden Fabrik reagierte mit einer Übernahme, Selbstorganisierung und ökologischen Konversion der Fabrik und dessen Produktionsmittel. Es entstand ein bis heute anhaltender, bündnisübergreifender Widerstand.

RDL sprach mit Cedric Büchling, gelernter Mechatroniker, ehemaliger VW-Arbeiter und bundesdeutscher Mit-Koordinator der Kampagne für die Kollegen der GKN.

- Mehr Informationen hier:

Insorgiamo!