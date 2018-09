Istanbul: Gouverneur droht wegen Streik mit Untersuchungshaft

In einer Erklärung am Sonntagabend hat der Gouverneur von Istanbul Vasip Sahin (schahin) die Möglichkeit angedeutet, dass am Samstag nach einem Streik festgenommene Arbeiter und insbesondere Gewerkschaftsaktivisten in Untersuchungshaft kommen könnten.

Unter anderem wegen zahlreicher tödlicher Arbeitsunfälle, erzwungener Mehrarbeit von bis zu 8 Stunden täglich, ausstehenden Löhnen, nicht gezahlten Versicherungszahlungen, schlechten und verwanzten Unterkünften hatten Arbeiter auf der Baustelle des neuen Großflughafens von Istanbul gestreikt. Am Samstag um drei Uhr morgens brach die Gendarmerie die Türen der Schlafräume der Bauarbeiter auf und nahm über 400 Personen fest. Die Festnahmen erfolgten nach Listen, die die Gendarmen mitgebracht hatten. Festgenommen wurde unter anderem der Generalsekretär der Baugewerkschaft. Nach Auskunft des Gouverneurs waren am Sonntag noch 126 in Polizeigewahrsam. Ohne das Kind direkt beim Namen zu nennen erging sich der Gouverneur darauf in Andeutungen. Der Oberstaatsanwalt werde sich mit Provokateuren sehr genau beschäftigen meinte Sahin. Das bedeutet nichts anderes als eine die Drohung mit Untersuchungshaft.

Auf der Baustelle arbeiten 45 000 Arbeiter. Der Präsident Tayyip Erdogan will am 29. Oktober das erste Terminal des Flughafens eröffnen.