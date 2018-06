Italien lässt nun auch Schiff der US-Marine mit Flüchtlingen nicht in seine Häfen

Nachdem die Aquarius mit über 600 Flüchtlingen nicht nach Italien gelassen wurde, wird nun offenbar auch einem Schiff der US-Marine, das Flüchtlinge in Seenot aufgenommen hat, die Einfahrt verweigert. Das amerikanische Schiff wartet auf hoher See darauf, dass ihm ein Hafen in Italien zugewiesen wird ohne eine Antwort zu bekommen. Es soll 40 Flüchtlinge und 12 Tote an Bord haben.

Derweil ist die abgewiesene Aquarius noch auf dem Weg nach Valencia. Bei vier Meter hohen Wellen leiden viele Flüchtlinge an Seekrankheit. Der Presseverantwortliche der Hilfsorganisation Internationale Organisation für Migration (IOM), Flavio di Giacomo kritisierte das Wartenlassen von Schiffen mit Flüchtlingen auf hoher See, speziell wenn sie die Überlebende von Unglücken an Bord hätten. Überlebende von Schiffsunglücken seien traumatisiert und extrem verwundbar, so Giacomo. Der Generaldirektor der IOM, William Lazy Swing sagte, Menschenleben zu retten, sollte immer das Hauptanliegen sein. Nach Angaben der IOM ist die Zahl der Flüchtlinge, die Europa über das Mittelmeer noch erreichen konnten im ersten Halbjahr dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um etwas über 50 % gesunken.