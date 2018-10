Italien: Lange Haftstrafe für Schüsse auf MigrantInnen

In Italien ist wegen des Angriffs auf MigrantInnen in Macerata [Matscherata] ein 29-Jähriger zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Am gestrigen Mittwoch verkündete das Gericht sein Urteil und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es zudem als erwiesen an, dass der Mann aus rassistischen Motiven gehandelt hatte.

Im Februar hatte der nun Verurteilte aus einem fahrenden Auto heraus auf MigrantInnen geschossen. Die Tat war der gewaltsame Höhepunkt eines aufgeheizten Wahlkampfes, im dem vor allem die jetzige Regierungspartei Lega Nord immer wieder mit rassistischen Aussagen und Aktionen aufgefallen war.