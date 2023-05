Italien: Zelten gegen Wohnungsnot bei Studierenden

Studierende zelten vor den Universitäten – dieses Phänomen war in den letzten Wochen in einer ganzen Reihe italienischer Universitätsstädte zu beobachten. Die Zelte sind Zeichen des Protests gegen den eklatanten Wohnungsmangel und die hohen Mieten. So auch in Bologna, wo die älteste Universität Europas liegt. Wir haben dort am 11. Mai beim Protestcamp vor der Philosophischen Fakultät mit Giulia gesprochen. Sie ist in der Rete degli universitari aktiv, einer von mehreren studentischen Organisationen, die den Protest mittragen. Zuerst haben wir sie gefragt, warum die Studierenden protestieren.

Bei dem von Giulia erwähnten „PNRR“ handelt es sich um den italienischen nationaler Wiederaufbauplan, beschlossen 2021 zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie, finanziert aus Mitteln des EU-Wiederaufbauplans „Next Generation EU“.

Nach unseren bisherigen Informationen dauern die Proteste in mehreren italienischen Städten weiter an. Auch wenn teilweise nach Gesprächsangeboten die Zelte abgebaut wurden, sollen sich die Proteste z. B. in Mailand noch ausgeweitet haben.