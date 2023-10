Jazz Matinee am Sonntag, den 08.10.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute präsentiert Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zwei CD-Sets, die nicht im Handel, sondern nur über das Label über die Website www.sfjazz.org. selbst bestellt werden können.

Es handelt sich um das 2CD-Set des San Francisco Jazz Collective des Jahres 2006 mit dem Titel "Live 2006: 3rd Annual Concert Tour / Original Compositions & Works by Herbie Hancock" mit den Musikern Joshua Redman Tenor & Sopransaxofon + Artistic Director, Bobby Hutcherson Vibrafon & Marimba, Nicholas Payton Trompete, Miguel Zenón Altsaxofon & Flöte, Andrew Hayward Posaune, Renee Rosnes Klavier, Matt Penman Bass, Eric Harland Schlagzeug und Gil Goldstein Arranger.

Dann folgt das 3CD-Set des San Francisco Jazz Collective des Jahres 2008 mit dem Titel "Live 2008: 5rd Annual Concert Tour / Original Compositions & Works by Wayne Shorter" mit den Musikern Joe Lovano Tenorsaxofon, Stefon Harris Vibrafon, Dave Douglas Trompete, Miguel Zenón Altsaxofon, Robin Eubbanks Posaune, Renee Rosnes Klavier, Matt Penman Bass & Eric Harland Schlagzeug.

Es erwarten Sie zwei Stunden mit wunderbarer Musik!

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise:

1.) Am Montag, den 09.10.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Trio Johannes Mössinger, Klavier, Martin Gjakonovski Bass und Bastian Jütte Schlagzeug in der Reihe Art of Trio auf. Mit seinem virtuosen Klavierspiel macht Jazzpianist Johannes Mössinger genauso Furore wie als Komponist von ausdrucksstarker, filigraner Musik. Im Zusammenspiel mit Martin Gjakonovski und Bastian Jütte kommt die ganze Bandbreite seines Klavierspiels besonders zu Geltung. Anklänge an Schostakowitsch, Bach, Ligeti oder Th. Monk und Duke Ellington sind zu hören und werden gekonnt weiterentwickelt. Dieses Trio spielt Musk wie ein Feuerwerk unterschiedlicher Energieströme, mal wild-eruptiv, mal mehrstimmig fließend, voll komplexer Rhythmen und aggressiver Intervalle. Musikalische Ausschnitte aus dem reichhaltigen Werk Johannes Mössingers können Sie über dessen Website www.johannesmoessinger.com ansehen und hören!

2.) Am Freitag und Samstag, den 13. + 14.10.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel der Altsaxofonist Dick Oatts, der Trompeter Joe Magnarelli und der Baritonsaxofonist Gary Smulyan mit einer erstklassigen Rhythmusgruppe auf, zu der Oliver Kent Klavier, Aldo Zunino Bass und Bernd Reiter Schlagzeug gehören. Deren Programm ist eine sehr swingende, mitreißende Hommage an den Trompeter Thad Jones, einer der wichtigsten Komponisten, Arrangeure und vor allem Orchsterleiter der Jazzgeschichte, der dieses Jahr nämlich 100 Jahre alt geworden wäre. Joe Magnarelli (Trompete), Dick Oatts (Altsaxophon) und Gary Smulyan (Baritonsax) gehören zu den herausragendsten Musikern der New Yorker Straight-Ahead-Jazzszene. Und sie präsentieren mit der tollen Rhythmusgruppe viele der klassischen Thad Jones-Kompositionen und zollen ihm mit viel Herzblut Tribut. Mit Sicherheit sind dies Konzerte der Extraklasse! Zu den Musikern finden Sie auf dem YouTube-Kanal jede Menge an musikalischen Appetithappen! Infos und Karten erhalten Sie über www.birdseye.ch.