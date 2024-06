Jazz Matinee am Sonntag, den 09.06.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es wegen der Abwesenheit des Jazzredakteurs die Wiederholung einer Sendung und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen aus dem eigenen Bestand insgesamt 10 CDs aus der Reihe Dutch Jazz Archive / Jazz at the Concertgebouw vor, die vom Nederlands Jazz Archief herausgegeben werden und die entweder über die Website www.jazzarchief.nl oder aber über den in Barcelona ansässigen Vertrieb Jazz Messengers unter www.jazzmessengers.com erhältlich sind. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Chet Baker Quartet - Indian Summer / The Complete 1955 Concerts in Holland feat. Dick Twardzik (Dutch Jazz Archive Series NJA 0701), Gerry Mulligan Sextet - Western Reunion / The Sextet Live in Amsterdam 1956 (Dutch Jazz Archive Series MCN 0801), Count Basie Orchestra - Blues Backstage / Live in Amsterdam 1956 (Dutch Jazz Archive Series NJA 1502), J.J. Johnson Quintet - What´s New / The J.J. Johnson Quintet Live in Amsterdam 1957 (Dutch Jazz Archive Series MCN 0903), Sarah Vaughan - If This Isn´t Love / Sarah Vaughan and her Trio Live In Amsterdam 1958 (Dutch Jazz Archive Series MCN 1006), Gerry Mulligan And The Concert Jazz Band - Young Blood / Live In Amsterdam 1960 (Dutch Jazz Archive Series NJA 1902), Jazz At The Philharmonic / Live In Amsterdam 1960 (Dutch Jazz Archive Series NJA 1802), Ella Fitzgerald - ´S Wonderful / Live In Amsterdam 1957 & 1960 (Dutch Jazz Archive Series NJA 1701), Cannonball Adderley - One For Daddy-O / Live In Amsterdam 1960 & 1966 (Dutch Jazz Archive Series NJA 1602) und Misha Mengelberg / Piet Noordijk Quartet / Live In Amsterdam 1966 (Dutch Jazz Archive Series MCN 1101).

Zwei Stunden mit Jazz der Jazzgeschichte mit erstklassigen Musikern und Bands erwarten Sie!

Konzerthinweis:

Montag, den 10.06.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Uli Binetsch Fusion Quartet auf und präsentiert ein Programm, das unter dem Motto "Groove Package" steht. Es erwartet Sie kompromissloser, kantiger Fusion- Jazz aus den 1980er Jahren mit einer ordentlichen Portion Funk. Schonungslos schiebende Beats -Themen und Grooves mit Ohrwurmpotential und in virtuose Sphären aufsteigende Improvisationen – Alles echt und handgemacht. Vier Freiburger Jazzmusiker lassen die Funken sprühen. Das Groove-Package beinhaltet eigene Tunes und Musik von Bob Mintzer, George Duke, Jeff Lober und Nils Landgren. Besetzung: Uli Binetsch Posaune, Philipp Moehrke Keyboards, Jörgen Welander Bass und Matthias Füchsle Schlagzeug.