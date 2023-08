Jazz Matinee am Sonntag, den 20.08.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute ist die Sendung aufgeteilt. Zunächst präsentiert Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) in der ersten Stunde neue CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Ray Blue - People (Jazzheads Records JH 1265), Conrad Schwenke Quartett - Divagation ( Unit Records UTR 5108), Noah Haidu - Standards (Sunnyside Records SSC 1705), Jeff Johnson - My Heart (Origin 82871), Michael Dease - The Other Shoe / The Music of Gregg Hill (Origin Records 82868), Jason Keizer - Shaw´s Groove (OA2 Records 22212) und Stephen Jones & Ben Haugland - Road To Nowhere (OA2 Records 22213).

Dann folgen in der zweiten Stunde unter dem Motto "Old Wine New Bottles" neue CDs des Labels Fresh Sound Records. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Nick Brignola - This Is It! (Fresh Sound Records FSR-CD 1672), Don Menza & Sam Noto Quartet Live - Steppin´ (Fresh Sound Records FSR-CD 1130), Jaques Denjean And His Jazz Orchestra 1959-1962 (Fresh Sound Records FSR-CD 1131), Boots Mussulli 1954-1956 Quartet Sessions (Fresh Sound Records FSR-CD 1133) und The Julius Wechter Quartet & Quintet 1956-1957 / Jazz:West and Intro Sessions (Fresh Sound Records FSR-CD 1126).

Zwei Stunden mit musikalisch unterschiedlichen Stilen erwarten Sie!