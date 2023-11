Jazz Spezial am Sonntag, den 26.11.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend steht die Sendung wieder einmal unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen wieder CDs mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Harry James & His Orchestra - The Complete Harry James in Hi-Fi (2CD Essential Jazz Classics EJC 55783), Miles Davis Quintet - In Concert at the Olympia Paris 1957 (Fresh Sound FSR-CD 1135), Thelonius Monk Quartet - Live in Stockholm 1961 (2CD Dragon Records DRCD 460/461), Oscar Peterson - Con Alma / The Oscar Peterson Trio - Live in Lugano, 1964 (Mack Avenue MAC 1207), Marion Brown - Gesprächsfetzen & In Sommerhausen (Moosicus / MIG Music M 1219-2) und Michal Urbaniak Group - Sound Pieces (3CD MIG Music M 1223-2).

Zwei lange Stunden mit zum Teil bisher komplett unveröffentlichten Aufnahmen der Jazzgeschichte erwarten Sie!