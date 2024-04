Jazz Matinee am Sonntag, den 21.04.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß an neuen CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Jasper Somsen / Enrico Pieranunzi / Gabriele Mirabassi - Traveller´s Ways (Challenge Records CR 73569), Michiel Stekelenburg - Catharsis (Challenge Records CR 73570), Moisés P. Sánchez - Dedication II (DoubleMoon Records DMCHR 71445), Olivier Le Goas - Sunland (DoubleMoon Records DMCHR 71443), Michael Arbenz - Classicism / A Point Of View (Eigenproduktion), Kenny Garrett & Svoy - Who Killed Ai? (Mack Avenue MAC 1210), Kari Sál - Butterfly (Imaginary Music IM 002), Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2 (Eigenproduktion), Chris Potter - Eagle´s Point (Edition Records EDN 1227), Nikki Iles & NDR Big Band - Face to Face (Edition Records EDN 1231), Ingi Bjarni Trio - Fragile Magic (Ingi Bjarni Skulason IBS 003), Patrick Manzecchi - Tenderly (Tonsee Records TSEE 123-0065) und Kinga Glyk - Real Life (Warner Music 5054197617584).

Konzerthinweis:

Am Donnerstag, den 25.04.2024, tritt um 20 Uhr in der Friedenskirche in Freiburg der Pianist Johannes Mössinger mit seinem neuen Programm "About Bach" auf, das er im Rahmen eines CD- und LP-Release Konzertes präsentiert. Wie entrückte Dialoge reihen sich auf der neuen LP/CD "About Bach" J.S.Bachs Originalwerke und Kompositionen Mössingers im Wechsel aneinander. Der Jazzpianist verwendet dabei seine eigene musikalische Sprache, die nicht bloß imitiert, sondern selbstständig antwortet auf Bach. Als würde ein Maler ein Bild in die heutige Zeit übersetzen unter Verwendung seiner eigenen Farben, seines Werkzeuges und seiner Ästhetik. Und zwar als Akt aktiver Rezeption Bachs: „Ich höre Dich, und ich erzähle davon.“ So wird Bach kunstvoll in die Gegenwart gebracht. (Maria Reich 2023). Veröffentlicht wird "About Bach" vom Label HGBSblue als LP und CD unter der Nummer 20220. Auf dem YouTube-Kanal können Sie zudem unter dem Stichwort "Johannes Mössinger - About Bach" sowohl den Trailer als auch einen rund 44minütigen Ausschnitt aus dem Programm sehen!