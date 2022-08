Jazz Matinee am Sonntag, den 21.08.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder einmal unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen neue Blues und Jazz CDs der Label Soul Jam Records, American Jazz Classics, Essential Jazz Classics, Enja Real Jazz Classics + enja Jazz Master Works (aus Japan), MIG Music, Swingin´ Back Production und The Bird´s Eye Jazz Club vor. Sie hören Ausschnitte (voraussichtlich!) aus den folgenden CDs:

Freddy King - Texas Oil / The Complete Federal & El-Bee Sides, 1956-1962 (2CD Soul Jam Records 600925), Louis Armstrong - The Complete Satchmo Plays King Oliver (2CD American Jazz Classics A 99153), Frank Sinatra - Sinatra´s Swingin´ Session + A Swingin´ Affair (Essential Jazz Classics EJC 55772), Anita O´Day sings Jimmy Giuffre Arrangements - Cool Heat (Essential Jazz Classics EJC 55765), Getz Meets Mulligan In Hi-Fi (Essential Jazz Classics EJC 55771), Pepper Adams - Julian (enja Real Jazz Classics CDSOL-46428), Pepper Adams - Twelfth And Pingree (enja Jazz Master Works CDSOL-6629), Tony Williams - Play Or Die (MIG Music M1214-2 CD) und Darryl Hall - Jazz Straight Up Down and Ahead (Swingin´ Back Production 0051283838).

Zwei lange Stunden mit hervorragender Musik aus der Blues- und Jazzgeschichte erwarten Sie!

Ps.: Heute Abend steht die Sendung Jazz Spezial unter dem Motto "Happy Birthday Jack DeJohnette" - zum 80. Geburtstag des großen Schlagzeugers!