Jazz News, Samstag, 09.11.2019, 10 Uhr

Julia Hülsmann Quartett u. Marc Copland mit Daniel Schläppi .......

erstere spielt am kommenden Sonntag, den 10.11. im Jazzhaus um 20 Uhr, und wir stellen ihre neue Produktion (Not Far From Here) vor. Marc Copland und Daniel Schläppi spielen am Freitag, den 15.Nov. im Forum Merzhausen, 20 Uhr. Weitere Akteure von der intern. deutschen Jazzszene bevölkern den Recorder: Die Gruppe Nachtfarben (AIRA); Alexander Schimmeroth (Recalling Dimensions); Immigration Booth (Hinterm Spiegel) sowie das Quartett Viaggio (II).

Moderation Heinz Dillmann