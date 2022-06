Jazz News, Samstag, 11.06.2022, 10 Uhr

Eine Einladung ins Cafè Drechsler, und mehr noch......

neues von der internationalen Jazzszene Österreichs. Wir hören die neuen Aufnahmen von der Gruppe Shake Stew (Heat); Die Kultbläsersektion Federspiel (Albedo); Die Österreichisch-Schweizer Formation Phraim (Hysteria) und der in Deutschland geborene Saxofonist, Klarinettist- Ulrich Drechsler mit seinem Cafè Drechsler aus Wien. (let it touch you)

Moderation Heinz Dillmann