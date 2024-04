Jazz News, Samstag 13.04.2024, 10 Uhr

Charles Lloyd: `Der Himmel wird morgen noch da sein`...

ist übersetzt der Titel des neuen Doppelalbums des 86jährigen Saxofonisten, Flötisten und Komponisten Charles Lloyd. Abgesehen von der religiösen Komponente ist das wohl ein- Hallo ich bin noch da! Ihr könnt noch mit mir rechnen. Der Tod kann warten (The Sky will still be there Tomorrow). Weitere große Namen der internationalen amerikanischen Jazzszene Vol II bereichern unseren Plattenteller : Pianist Vijay Iyer mit seinem Trio (Compassion); Der Saxofonist Chris Potter (Eagle`s Point) und ein Pianotalent Sullivan Fortner (Solo/Game) sowie ein Meister des Mainstreampianos Roberto Magris & The JM Horns (High Quote).

Moderation Heinz Dillmann