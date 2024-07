Jazz News, Samstag 20.07.2024, 10 Uhr

u.a. Jasper van`t Hof , Teus Nobel und Mark Lotz......

und neues von der internationalen holländischen Jazzszene. Vergessen wir nicht noch die bravoröse Amsterdam Klezmer Band, die weit über ihren Entstehungssound : Afrikanische-, Balkan,-Rock,- und Jazzmusik spielt (Bomba Pop). Der Flötist Mark Lotz ist in Deutschland geboren. Hat in Holland studiert und sich in die niederländische Jazzszene integriert. Er spielt eine Hommage an die Wiederstandskämpferinnen von Afghanistan, Pakistan, Indien und Afrika. Der noch jungeTrompeter Teus Nobel swingt sich ohne Schlagzeug mit Gitarre und Bass mit Eigenkompositionen und Stücke aus dem American Songbook nach vorne. Der Pianist und holländische Jazzlegende, Jasper van`t Hof, hat sein Trio mit dem deutschen Saxofonisten Christof Lauer verstärkt (Skin Under).

Moderation Heinz Dillmann