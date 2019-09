Jazz News, Samstag, 21.09.2019, 10 Uhr

Wir spielen die Musik von Archie Shepp.....

und bedauern sein Nichtkommen aufgrund eines Unfalls, den sich die 82jährige Musiklegende bei einem Konzert in Paris zugezogen hatte. Er sollte am kommenden Samstag im Rahmen des Freiburger Jazzfestivals im E-Werk auftreten. Aus diesem Anlass erinnern wir musikalisch an diesen großen Musiker und Rebell, Saxofonist, Pianist, Sänger und Komponist und wünschen ihm von hier aus beste Genesungswünsche. Dazu gibt es noch Infos zum Ausklang des Festivals: Jazz`n`Green am So. 22.9. ab 14Uhr im Stadtgarten, und abends die Abschlussveranstaltung mit der Sängerin Indra Rios-Moore im Jazzhaus um 20Uhr.

Moderation Heinz Dillmann