Jazz News, Samstag, 29.12.2018, 10 Uhr

Zum Schluss des Jahres noch.....

abwechslungsreiche Musik von der skandinavischen Musikszene. Aus Finnland, Lotta-Maria Saksa (You`re The Cream In My Coffee) und Iiro Rantala mit der deutschen Kammerphilharmonie (Mozart,Bernstein,Lennon); Aus Norwegen das Trio Falkevik (Louder Than I`m Used To) und das Tord Gustavsen Trio (The Other Side) und aus Schweden Magnus Lindgren (Stockholm Underground).

Moderation Heinz Dillmann