Jazz Spezial am Ostersonntag, den 17.04.2022, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stelle ich Ihnen zunächst vier neue japanische Reissues vor, die Ende 2021 veröffentlicht wurden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Roy Haynes with Frank Strozier - People (Universal Japan TOCJ-50230 / ehemals Pacific Jazz PJ-ST82), Cannonball Adderley - Live! (Universal Japan TOCJ-50152 / ehemals Capitol Records ST2399), Tyrone Washington - Natural Essence (Universal Japan TOCJ-8717 / ehemals Blue Note Records BST-84274) und Supersax Plays Bird With Strings (Universal Japan TOCJ-50113 / ehemals Capitol Records ST11371).

Darauf folgen zwei Ausschnitte aus der CD des Labels Inky Dot Media (IDM 003) von Steve Tintweiss and The Purple Why - MarksTown, auf der Konzertmitschnitte vom August und September 1968 enthalten sind, die in der St. Mark´s Church-in-the-Bowery und der Townhall New York City aufgenommen wurden.

Schließlich erklingen noch Ausschnitte aus den beiden folgenden Doppel-CDs:

McCoy Tyner / Freddie Hubbard Quartet - Live At Fabrik Hamburg 1986 (Jazzline Classics D 77100) und The Gil Evans Orchestra - Live At Fabrik Hamburg 1986 (Jazzline Classics D 77101).

Jazzhistorisch wichtige Aufnahmen erwarten Sie!