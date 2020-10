Jazz Spezial am Sonntag, den 04.10.2020, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) öffnet auch heute Abend erneut sein Archiv und stellt Ihnen die wunderbare Toshiko Akiyoshi-Lew Tabackin Big Band der Jahre 1974 bis 1977 vor mit Aufnahmen, die ausschließlich für das Label RCA entstanden. Sie hören Ausschnitte aus dem längst vergriffenen Mosaic Select 3CD-Set, das die RCA LPs "Kogun" aus dem Jahr 1974, "Long Yellow Road" aus dem Jahr 1975, "Tales Of A Courtesan" aus dem Jahr 1975, "Insights" aus dem Jahr 1976 und "March Of The Tadpoles" aus dem Jahr 1977 enthält (Mosaic Records MS-033) sowie aus dem Sampler der Novus Series ´70 mit der Toshiko Akiyoshi - Lew Tabackin Big Band (Novus BMG ND 83 106). Daraus erklingen Live-Aufnahmen aus der RCA Doppel-LP "Road Time" aus dem Jahr 1976.

Zwei lange Stunden Big Band Musik vom Feinsten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!