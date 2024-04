Jazz Spezial am Sonntag, den 07.04.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) weiteren hervorragenden Jazzmusikern, die im April 100 Jahre alt geworden wären. Dies sind der am 06.04.1924 geborene Tenorsaxofonist Charlie Rouse, der am 14.04.1924 geborene Trompeter und Bandleader des Westcoast Jazz Shorty Rogers und der am 26.04.1924 geborene Tenorsaxofonist Teddy Edwards. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs bzw. dem CD-Set:

Charlie Rouse - Unsung Hero (Epic/CBS Records 466972), Charlie Rouse - Epistrophy (Landmark Records LCD-1521), Shorty Rogers & His Giants - Complete Quintet Sessions 1954-1956 (3CD-Set Fresh Sound Records / Jazzcity Presents FSR 2233), Shorty Rogers & Bud Shank Lighthouse All Stars - America The Beautiful (Candid Records CCD 79510), Shorty Rogers & Bud Shank & The Lighthouse All Stars - Eight Brothers (Candid Records CCD 79521), Max Roach & Clifford Brown - In Concert (Gene Norman Presents GNPD 18), Teddy Edwards - The Inimitable Teddy Edwards (Elemental Music 906087), Teddy Edwards - Mississippi Lad (Verve Records 511111) und Teddy Edwards Quartet - La Villa / Live In Paris (Verve Records 523495).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik großer Jazzkünstler der Jazzgeschichte zum Genießen!