Jazz Spezial am Sonntag, den 23.04.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen das kürzlich erst veröffentlichte 10C-Boxset des Labels Mosaic Records mit dem Titel "Classic Jazz At The Philharmonic Jam Sessions (1950-1957) vor.

Nähere Informationen einschließlich ausgewählter Audio-Clips sowie die diskografischen Angaben erhalten Sie unter der folgenden Webadresse:

https://www.mosaicrecords.com/product/classic-jazz-at-the-philharmonic-j...

Diese zwei Stunden Jazz Spezial sollten Sie sich als Jazzfan nicht entgehen lassen!