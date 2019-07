Jazznight: Lukas Lindenmaiers Sun Ra Projekt space is the place

Am vergangenen Dienstag hatte das Sun Ra Projekt "The Sunramifications" einen phantastischern Auftritt. Schröder knüpft mit diesem Projekt unmittelbar an das Sun-Ra-Projekt des verstorbenen Schlagzeuger und langjährigen RDL-Jazz-Redakteurs Lukas Lindenmaier. Das Konzert war als auch als Erinnerungskonzert für Lukas angelegt.

In den Jazznight wollen wir uns diesem Erinnern an Lukas anschliessen und spielen seine Sun-Ra-Perfomance die an zwei Tagen, nämlich am 2. und 3. November 2012 im Kammertheater des E-Werk Freiburg stattfand.

Das ganze lief unter dem Titel: The interstellar Projekt Ensemble plays the omniversal Muisc as composed by Sun Ra Space is the Place. Mitgespielt hatten damals:

Bella Nugent - voice, Thomas G.Schoch - trumpet,horns, Wolfgang Zumpe - trumpet,horns, Burkhard Diehr- soprane und tenorsaxophone, Frank Goos - baritonsax und basscl, Dieter Gutfried - altsax, Torsten Kirk - bass, Schroeder - schlagwerk und theremin, und H.Lukas Lindenmaier - direction, voice,percussion,theremin

