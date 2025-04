Joan Smith|Unfortunately she is a nymphomaniac

Vielleicht wissen unsere Zuhörer:innen es noch: Am 8. März wurde der Weltfrauentag begangen. Nun ist der März zwar schon fast vorbei, aber wir bei Lit My Fire finden, dass das trotzdem thematisch in unsere Sendung gehört. Deswegen hat Anna zusammen mit Susanne Borowski, einer Expertin für griechisch-römische Heldenepen, ein Buch der feministischen Altertumswissenschaftlerin Joan Smith gelesen. Unfortunately she was a nymphomaniac heißt es. Worum es in dem Sachbuch geht, hören wir jetzt in dem Gespräch, das die beiden geführt haben.

Unfortunately she is a nymphomaniay von Joan Smith ist im Verlag William Collins erschienen, und ab 20€ im Handel erhältlich.