Jugendlicher stirbt nach Zusammenstoß mit Polizeiauto. Nicht alle glauben an einen Unfall

Am Abend des 13. 3. 24 entziehen sich zwei Jugendlichen in dem Pariser Vorort La Courneuve, in dem vor allem Menschen am unteren Ende der Einkommensskala leben, einer Polizeikontrolle. Eine zweite Streife soll bei der Verfolgung helfen, muss aber - so die Version von Polizei und Staatsanwaltschaft - einem Taxi ausweichen und prallt frontal auf den Scooter der beiden Jugendlichen. Der 18-jährige Wanys stirbt, sein Beifahrer wird verletzt und sagt, die Polizisten hätten nach dem Zusammenstoß gesagt: "Gut gespielt, wir haben sie gekriegt".

Über die Hintergründe sprachen wir mit unserem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid.

