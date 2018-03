Jutta Ditfurth auf der Fahrt nach Freiburg niedergeschlagen

Die Frankfurter Politikerin und Publizistin Jutta Ditfurth wurde am vergangenen Freitag auf dem Weg nach Freiburg mit einer Metallstange niedergeschlagen. Dies gab Ditfurth am gestrigen Dienstag bekannt. Der Vorfall wurde öffentlich, weil jetzt nach Zeugen für die Attacke gesucht wird.

Im ICE nach Freiburg hat Ditfurth nach eigenen Angaben kurz nach der Abfahrt im Gang gestanden, weil der Zug sehr voll gewesen sei. Dort habe ein junger Mann ihr unvermittelt zweimal auf den Hinterkopf geschlagen. Die Politikerin wurde danach von mehreren Fahrgästen versorgt. Der Zugbegleiter, so Ditfurth, habe sie gefragt, ob sie die Polizei rufen wolle. Dies sei aber mit einem längeren Zwischenstopp am Mannheimer Bahnhof verbunden. Aus Rücksicht auf die anderen Fahrgäste habe sie dann nur eine Entschuldigung vom immer noch in der Nähe stehenden Angreifer gefordert. Sie sei, so Ditfurth, in diesem Moment nicht mehr handlungsfähig gewesen. Der junge Mann sei dann in Mannheim unbehelligt aus dem Zug gestiegen.

Obwohl Ditfurth ihren Vortrag in Freiburg am Freitagabend noch gehalten hat, wurde mittlerweile eine Gehirnerschütterung festgestellt. Die für den Zugverkehr zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.