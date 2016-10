Kapitalismuskritik von Rechts - Vortrag von Peter Bierl

„Völkisches Empfinden duldet keine Zinsknechtschaft“

Solche Sprüche sind Kapitalismuskritik von rechts und darum wird es in dem Vortrag von Peter Bierl gehen, den er in Chemnitz in der Vortragsheihe „Querfront und die neue Rechte" gehalten hat. Er skizziert die verschiedenen Spielarten rechter Kapitalismuskritik, insbesondere die sogenannte Freiwirtschaft. Ihr hört den Vortrag am Montag um 19 Uhr in voller Länge (bis 21 Uhr) und in der Wiederholung am Dienstag, 11 Uhr nur den ersten Teil. Nachzuhören ist der Vortrag in voller Länge unter freie-radios.net Gebt dort in die Suchmaschine „Zinsknechtschaft“ ein, dann erscheint er sofort.