Kein Verständnis für Krenzauftritt am 19.7.24

0:34In der Tat es war ein doppelt Überraschender Auftakt der 3. Sitzung des THeaterausschuß am 10.Juli 24 . Finanzbürgermeister Breiter vertrat den in der Mongolei weilenden EBM und Kulturbügermeister Kirchbach.

Timothy Simms kam an seinem Geburtstag in den Ausschuß. Nach dem Bericht des Intendanten Peter Carp präsentierte Timothy Simms gar nicht feierlich ein eigenes Geburtstagsgeschenk.3:12

Carp fand zwar die Debatte begrüßenswert und absolut notwendig. Er wahrte aber auch seiner Indentantenpflicht gegenüber dem Organisator der Reihe und reklamierte dessen kritische Fragen an Krenz. Dies ließ wieder Simms nicht ruhen:1:15

Die lebhafte Debatte mit Beiträgen von Pia Feder, Frau Ganter und Maria Viethen und Anne Reyers führte zur Überlegung - falls möglich - einen kompetenten Counterpart zur Debatte dem Moderator zu Seite zu stellen. Timothy Simms hatte da einen Vorschlag 0:18



Die gesamte Top1 31:13

(kmm)