Keine Alternative zum Pflanzen anderer Baumarten

Der Wald sieht in Südbaden an vielen Stellen bereits gruselig aus. Die Kahlschläge nehmen kein Ende und trotzdem sieht auch der Laie noch viele Bäume am Absterben. Im Freiburger Stadtwald sieht es noch nicht ganz so schlimm aus, aber insbesondere Eschen und Tannen sind stark betroffen. Wir sprachen mit der Leiterin des städtischen Forstamtes, Nicole Schmalfuß. Sie erklärt auch, warum es keine Alternative wäre, wie von manchen empfohlen, den Wald sich selbst zu überlassen und darauf zu vertrauen, dass die Natur selbst das beste Rezept gegen die Herausforderung durch den Klimawandel findet.