Keine neuen Gesichtspunkte im 9. HFA 23

Für Freiburger Verhältnisse mit 1 Stunde 25 Minuten kurzen Sitzung beendete der Hauptausschuß weitestgehend die Vorberatungen zu seinen Beschlüssen und Informationen am 16.Mai 2023 im Gemeinderat.

Wäre nicht die Grußadresse und Einladung des Oberbürgermeisters der 1,2 Millionen Partnerstadt Suwon , Hauptsitz von Samsung, an der Spitze einer Delegation gewesen(15min.), hätte auch die knappe Erörterung des Vortrags des PP Semling – große Herausforderung, aber alles im Griff – vielleicht eine neue Rekordschnelligkeit erbracht (45 Minten für PKS).

Sei es der Feinschliff für die Reden zum Haushalt am 9.5.23, sei es der Aufreger über die neue Geschäftsverteilung der Dezernate - ALW und Wohngeldstelle weg - zu Lasten von Bürgermeister Breiter CDU, die natürlich nichtöffentlich beraten wurde mit großem Ämterauftrieb oder die Knüllertaktik der Solorede von blaubraun dann im Gemeinderat, die Redelust der Rätinnen wie des Bürgermeisteramtes blieb gering. (kmm)

Top 1 PKS 44:41

Top 2 Kita Violett 1:42

Top 4 Wohnungsaquise zu den 600 in öff.rechtl. Unterbringung2:43

Top 5 Selbst vom PP befürwortete Drogenkonsumraum 2:15

Top 6 EDEKA Grundstückverkauf für Neubau inTiengen ohne Wohnungen4:01

Top 7 ASF Solar gmbH Bilanz und GuV 0:36

Top 8 Beteiligungsverfahren Innenstadt 2:21

Top 9 Starkregenstudie mit Landesgeld 2:34

Top 10 Lärmaktionsplanauslösung- same procedure as ever2:26

Top 11Dreisam Revitalisierung zwischen Lehen -Dietenbach_Glaskugel und Betzenhausen für Freizeit5:42

12 Bekanntgabe eines geheimgehaltenen Gründstücksverkauf mit Auflagen in der Haid 1:00