„Kritik an der Kürzung des Vollzugsdienstes geht völlig am Problem vorbei“

Die Baden-Württembergische und damit auch die Freiburger Polizeikriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2021 ist da.

In Baden-Württemberg liegt die Gesamtzahl der gemeldeten oder bekannten Straftaten auf dem niedrigsten Wert seit 1985. Freiburg liegt in dem oft in diesem Rahmen gerne bedienten „Städteranking“ auf dem letzten Platz mit den meisten Straftaten im Vergleich. Allerdings sinkt die Häufigkeit von Straftaten auch hier. Insbesondere auch im öffentlichen Raum. Da kann man sich fragen, warum der Vollzugsdienst gerade ein Thema auf städtepolitischer Ebene im Freiburger Gemeinderat ist.

Wir haben mit Stadtrat Felix Beuter von „Eine Stadt für Alle“ zu diesem Thema gesprochen.