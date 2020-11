Armut statt Arme bekämpfen!

Der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (aks) Freiburg hat einen offenen Brief an Sozialarbeiter*innen, Stadt Freiburg, Gemeinderät*innen und Oberbürgermeister Martin Horn verfasst, in dem der Umgang mit bettelnden Menschen aus Osteuropa kritisiert wird. Statt der Armut bekämpfe man die Armen. Die Neujahrsansprache von Martin Horn passe nicht zur politischen Praxis. Der AkS ruft im offenen Brief Interessierte auch dazu auf, eine Bettellobby zu gründen. Wir haben mit dem Sozialarbeiter Julian Staiger vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit gesprochen.