Warum wir in Freiburg ein neues Konzept für die Wohnungslosenhilfe brauchen

Die OASE – das wohnungslose Zentrum in Freiburg – ist am Rande der Überbelegung. Zudem haben sogenannte Aufnahmehäuser allein durch die kurze Verweildauer wenig Chancen wohnungslose Menschen effektiv zu unterstützen. Sozialarbeiter*innen in der Wohnungslosenhilfe schlagen Alarm. Das alte Konzept der Wohnungslosenhilfe der Stadt Freiburg ist längst nicht mehr zielführend, ein neues Konzept muss her! Ein Ansatz, für den sich auch der Arbeitskreise kritische Soziale Arbeit (AKS) einsetzt, wäre das „Housing-First-Konzept“

Im Interview sprechen wir mit Sabrina vom AKS-Freiburg, selbst Straßensozialarbeiterin, über die momentane Situation der Wohnungslosen in Freiburg, warum Not- und Wohnungslosenunterkünfte Wohnungslosigkeit nicht reduzieren, und was sich hinter dem „Housing-First-Ansatz“ verbirgt.