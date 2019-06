Kitty Solaris - am 20.6. live im Swamp!

Berlin, Berlin! Immer noch Berlin. Kann man sich das noch leisten? Was muss ich machen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Der Tourismus boomt. An allen Ecken Party und Alkohol und dazwischen die, die versuchen, hier klarzukommen und zu leben. Häuser, Stadtteile werden renoviert und gentrifiziert. Die Mieten steigen ins Unermessliche und trotzdem verliert die Stadt anscheinend niemals ihr unaufgeräumtes, dreckiges Gesicht und ihre Anziehungskraft.

Kitty Solaris besingt in ihrem sauguten aktuellen Album „Cold City“, auf dem sich PJ Harvey und Courtney Love warm anziehen müssen, nicht nur ihre Wahlheimat. Am 20. Juni wird sie im Swamp auftreten, davor sprach Eva am Telefon mit ihr.