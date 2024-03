Klarer Erfolg der Opposition bei Präsidentenwahl im Senegal - Was folgt danach

Faktisch aus dem Knast wurde der Oppositionskandidat des Parteienbündnis Bassirou Diomaye Faye mit großer absoluter Mehrheit zum neuen Präsidenten des Senegals gewählt. Sein Parteienbündnis PASTEF hatte ihn an Stelle des Parteigründers Sonko an die Spitze gestellt, der nach einem rechtskräftigen Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte von der Wahl im Januar ausgeschlossen worden war.

Die Umstände dieser Wahl und seinem Amtsantritt am 2. April 2024 wie die Auswirkungen seiner Vorstellungen auf die Nachbarstaaten und ECOWAS (ab ca. Minute 11:30) war Gegenstand der Einschätzungen und des Berichts von Bernard Schmidt aus dem Freitag Arbeitstag in Paris.