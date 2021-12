Klimaforschung an Süd- und Nordpol

Die großen Krisen unserer Zeit werden oft an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt erforscht und so wird Klimaforschung auch in weniger bekannten Regionen um die Pole unserer Erde herum betrieben. Besonders das Helmholtzzentrum für Polar- und Meeresforschung ist für seine großen Forschungsstationen an Nord- und Südpol bekannt.

Um Davids Fragen auf den Grund zu gehen haben wir mit dem Geochemiker und Leiter des Alfred Wegener Instituts, Volker Rachold gesprochen. Was die Bakterien unter dem Eis für den Menschen bedeuten können und welchen Einfluss wir als Menschen auf die gefrorenen Massen an den Polen haben fand David im Interview heraus.