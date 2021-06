Robert Kochs Affe

In drei Episoden erzählt der Roman über Robert Kochs Kampf gegen das Unsaubere, Fremde. Längst kämpft er nicht nur gegen Bakterien. Unsauber ist, was fremd ist. Das unsaubere Fremde ist ansteckend. Ansteckendes verseucht Massen. Die verseuchte Masse probt den Aufstand. So Kochs Weltbild in Kürze.

In Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, nutzte Koch die kolonialen Strukturen um mit Menschenversuchen ein Mittel gegen die Schlafkrankheit zu finden.

Ein Stück unbekannter Kolonial- und Medizingeschichte. Hardy Vollmer hat den Roman vorgestellt: