Bei der müllheimer Gemeinderatssizung am 16. November hat das umstrittene Thema "Eichwald" um die zwei Stunden eingenommen. Sachverständige referierten und der Fünf-Jahres-Forstbewirtschaftungsplan wurde varabschiedet. Hier ergibt sich die Möglichkeit, in die leicht editierten Aufnahmen zu hören - mit Statements der Eichwald BI und des Beigeordneten der Stadt Müllheim am Ende dieses mp3-files.